В Чернобыльской зоне произошел новый пожар: горело 3 гектара

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы Киевской области загорелся лес.

По информации пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 21 июня к спасателям поступила информация о возгорании лесной подстилки на территории Лубянского лесничества. В 20:40 пожар локализовали на площади 3 га.

"По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 11 человек и 3 единицы техники лесного хозяйства”, – сообщили в ГСЧС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ГСЧС назвали версии масштабного пожара в Чернобыльской зоне в апреле 2020 года.