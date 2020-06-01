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1 июня • обновлено в 10:51
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В Броварах вандалы "добили" фонтан, месяц назад сломанный девушкой "ради фото"

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В Боярке Киевской области неизвестный взобрался на уже поврежденный фонтан и обрушил его полностью.

Соответствующая запись с камер видеонаблюдения появился на странице "Киев оперативный" в Facebook. Примечательно, что около месяца назад 20-летнюю девушку обвинили в том, что она с сестрой на плечах "ради фото" взобралась на верхушку этого фонтана, после чего его часть обвалилась (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Так, на видео, снятом недавно, видно, как неизвестный залез на вершину сооружения и сел там. Тогда фонтан рухнул, а незнакомец пошел к своей компании.

В Броварах вандалы "добили" фонтан, месяц назад сломанный девушкой "ради фото"

В Броварах вандалы "добили" фонтан, месяц назад сломанный девушкой "ради фото"

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева трое мужчин устроили драку на палках. По словам очевидцев, инцидент произошел из-за того, что молодые люди "не поделили девушку".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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