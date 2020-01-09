"Целились в меня!" Раненная арбалетной стрелой чиновница из Борисполя рассказала подробности

Полиция ищет стрелка, который ранил из арбалета сотрудницу управления образования Борисполя Нину Петровну Ковадло.

В том числе отрабатывают версию, связанную с профессиональной деятельностью. Об этом OBOZREVATEL рассказали правоохранители.

Сейчас женщина находится в городской больнице, у нее переломаны кости ладони, а на лечение уйдет не меньше месяца.

Госслужащая Нина Ковадло, которую возле собственного дома обстреляли из арбалета, поделилась подробностями произошедшего.

"Я возвращалась с работы, на улице уже начинало темнеть. Все произошло возле первого подъезда моего дома. В десятке метров впереди стояла машина. И я услышала звук, похожий на петарду. Даже не сообразила сразу, что случилось. Уже потом увидела, что стрела пробила мне рукав, прошла сквозь ладонь, вылетела возле большого пальца, а потом ударилась в боковое зеркало автомобиля", – вспоминает Нина Петровна.

Стрела ударилась в припаркованный во дворе автомобиль

В тот момент в авто сработала сигнализация, из руки хлынула кровь, а на место стали сбегаться местные жители.

"Я никогда не думала, что вокруг столько хороших людей! Все сразу кинулись мне помогать. Кто-то принес перекись, кто-то салфетки, кто-то плед, чтобы я присела на тротуар. Одни каждую минуту звонили в скорую, другие – в полицию. Это при том, что медики и правоохранители очень быстро приехали", – рассказывает пострадавшая.

Она добавляет, что уже в больнице анализировала произошедшее. Выстрел, добавляет, был точно сзади. В том месте, где все случилось, тротуар высокий, и если бы выстрел был произведен даже с первого этажа дома, то стрела полетела бы сверху вниз.

"Скорей всего стреляли из автомобиля, припаркованного возле дома. Так получилось, что в тот момент на улице я была одна. Значит, целились целенаправленно в меня. И сама стрела толщиной с палец взрослого человека. Еще и с металлическим наконечником. Он, ударившись об машину, отскочил еще на 6 метров. И если бы мишенью стала не рука, а голова или туловище, то могла запросто убить", – делится впечатлениями Нина Петровна.

Врагов, уточняет женщина, у нее нет. Бизнесом она не занимается, поэтому о мести и речи быть не может.

"Возможно, подростки учились стрелять, или наркоманы какие-то. Других предположений у меня нет, – говорит чиновница. – Врачи очень хорошие, все время обезболивающее дают. Но я сегодня всю ночь не спала, все это время думала – а что на фронте терпят наши ребята, если для меня ранение стрелой приносит такую невыносимую боль? Как они там все это переносят?", – говорит бориспольчанка.

Нина Ковадло Соцсети

Тем временем полиция активно ищет стрелка с арбалетом, который выстрелил в женщину.

"Обходим дома: ищем подозреваемых и тех, кто мог быть очевидцем произошедшего. Уголовное производство открыли по статье "нанесение легких телесных повреждений". Стрела действительно не детская – с металлическим наконечником ", – рассказал нам спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

К поиску стрелка подключились и местные депутаты. По словам секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, выстрел был совершен из многоэтажки по ул. Момота.

"Мы тоже ищем того, кто мог совершить выстрел. У нас в городе нет клубов по стрельбе из арбалета. Предполагаю, что кто-то получил оружие в подарок на новогодние праздники, и пробовал стрелять. Возможно дети баловались и случайно попали в прохожую. Либо это какой-то ненормальный. Ведь место, где ранили Нину Петровну, находится рядом с детской площадкой. И это могло обернуться трагедией", – сказал нам депутат.

В полиции версию, связанную с профессиональной деятельностью, все же проверят. "Пострадавшая работала методистом, и никак не была связана с коррупционными схемами. Она – человек науки. Но может кто-то из учеников, у которых преподавала Нина Петровна, это сделал", – уточнил один из сотрудников местной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе (Киевская область), на улице Владимира Момота в среду вечером, 8 января, в женщину выпустили стрелу из арбалета. Раненой оказалась сотрудница управления образования Бориспольского городского совета Нина Ковадло.

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