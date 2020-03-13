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13 марта • обновлено в 17:06
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В Белой Церкви загадочно исчез бизнесмен: эксклюзивные подробности

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В Белой Церкви Киевской области загадочно исчез бизнесмен Вадим Трищев. Его жена сообщила полицию о том, что связь с мужчиной оборвалась, а его автомобиль нашли сгоревшим дотла.

Правоохранители начали розыск. Об этом журналистам OBOZREVATEL рассказала главный специалист полиции Киевской области Виталия Грохольская.

"Его (Бизнесмена. – Ред.) жена позвонила в полицию и сообщила, что он вышел на связь, а потом связь с ним пропала. И домой он не вернулся. Позднее был найден сгоревший дотла автомобиль", – сказала она.

В Белой Церкви загадочно исчез бизнесмен. Иллюстрация

В Белой Церкви загадочно исчез бизнесмен. Иллюстрация

Правоохранители установили, что машина действительно принадлежит пропавшему жителю Белоцерковского района. В момент пожара в салоне авто никого не было.

Исчезнувшего зовут Вадим Трищев. Мужчина с такими же инициалами в 2019 году числился руководителем и основателем ООО "ТВК ЛЕРУА-МАРЛЕН". Правда, в полиции эту информацию не подтвердили, но отметили, что речь действительно идет о бизнесмене.

Как сообщал OBOZREVATEL, одного из рыбаков, которые загадочно исчезли на Киевщине, нашли мертвым.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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