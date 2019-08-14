Ужасная вонь, люди блюют: под Киевом устроили настоящий экоцид

Поля вокруг села Большая Старица, что в Бориспольском районе Киевской области, превратили в сплошную свалку трупов кур, битых яиц и перьев. Жители начали плохо себя чуствовать, а населенным пунктом разнесся запах.

Как сообщили на сайте "Активні громадяни", по словам местных жителей, в феврале компания "Агро-регион" завезла на поля нечто похожее на землю или удобрения. Им показалось, что это был чернозем (посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Через некоторое время они заметили, что стали хуже себя чувствовать — появилась тошнота, головокружение, головные боли, потом стала ощутима вонь.

Свалка кур под Киевом Активні громадяни

Автор материала отметил, что, когда приехал в село, то увидел, что оно в нескольких местах окружено большими завалами из куриных трупов, помета, битых тухлых яиц и перьев.

"Подойти к свалкам без средств личной защиты почти невозможно... Когда мы начали объезжать могильники, было еще рано и довольно прохладно, поэтому мы смогли сделать несколько фото возле двух первых куч. Но потом выглянуло солнце, и температура поднялась до +25 градусов. В таких условиях к могильнику невозможно даже приблизиться — три человека не смогли сдержать приступы рвоты", — пояснил журналист.

Выяснилось, что такие же незаконные свалки устроили предприниматели в селах Малая Старица и Гоголев. Местная жительница рассказала, что люди уже пытались связаться с директором "Агро-региона", однако на сайте есть только контакт бывшего руководителя.

Ситуация ухудшилась, когда "могильники" начали закапывать в землю. Также жидкость из них попала в колодцы.

"Растянули трупы и помет по полям. Вонь стала невероятной, вообще невозможно было дышать — дома было еще хуже, чем сейчас рядом с могильником. Набухало лицо, глаза слезились, у многих были приступы удушья", — рассказала женщина, проживающая в селе.

По словам представителей общины, они обращались к депутату Сеньковского сельского совета Людмиле Клушко, однако она заверила, что бессильна в этой ситуации.

Дорога к свалке Активні громадяни

Под Киевом устроили настоящую свалку из трупов кур Активні громадяни

Поля вокруг села Большая Старица превратили в "могильники" Активні громадяни

Поля вокруг села Большая Старица превратили в "могильники" Активні громадяни

Журналисты посетили место происшествия Активні громадяни

Сельский голова Юрий Ляшенко Активні громадяни

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 6 августа, патрульные полицейские Днепра получили сообщение, что на место строительства объездной дороги неизвестные вывозят и выбрасывают мусор.

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