Ушел из дома и не вернулся: в Киеве пропал несовершеннолетний

В Киеве разыскивают несовершеннолетнего Андрея Кириленко, 2001 года рождения.

Парень вышел из дома 11 июня и не вернулся, сообщают на странице Розыска детей ГУ Нацполиции в г. Киеве в Facebook.

Рост Андрея Кириленко ― 170-175, на вид ему 16-17 лет. У него худощавое телосложение и русые волосы. В день исчезновения подросток был одет в футболку и шорты.

Facebook Розыск детей ГУ Национальной полиции в г. Киеве

Всех, кто владеет информацией о местонахождении парня, просят обратиться по номеру 102.

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