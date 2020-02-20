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20 февраля • обновлено в 14:24
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/ Криминал

Унес более 300 тысяч грн: в Киеве поймали мужчину, который "обчистил" сейф "ПриватБанка"

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В Киеве задержали подозреваемого в краже более 300 тысяч гривен из сейфа отделения "ПриватБанка" на улице Евгения Коновальца в Печерском районе столицы.

В банке сработала сигнализация, поэтому на место выехали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители осмотрели место происшествия, просмотрели видео с камер наблюдения, а также установили, что неизвестный путем отжима входной двери проник в офис банка. Там он похитил из сейфа более 300 тысяч гривен.

В Киеве поймали мужчину, который "обчистил" сейф "ПриватБанка"

В Киеве поймали мужчину, который "обчистил" сейф "ПриватБанка"

Полиция Киева

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний уроженец Донецкой области.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли похищенные деньги.

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По данному факту следственный отдел Печерского управления начал уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве поймали мужчину, который "обчистил" сейф "ПриватБанка"

В Киеве поймали мужчину, который "обчистил" сейф "ПриватБанка"

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля неизвестный "обчистил" сейф отделения "ПриватБанка" в Печерском районе Киева и скрылся с "добычей".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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