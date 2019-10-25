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25 октября • обновлено в 11:08
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Угрожал оружием: в Киеве возле метро изнасиловали и ограбили девушку

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В Святошинском районе Киева мужчина, угрожая девушке ножом и пистолетом, изнасиловал ее и отобрал золотые украшения.

Злоумышленник увидел свою жертву на улице и начал ее преследовать. Он напал на нее недалеко от метро "Житомирская", сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Как только студентка зашла в безлюдное место на территории учебного заведения, мужчина пригрозил ей ножом, отобрал ювелирные изделия и изнасиловал. Он же подозревается в попытке ограбления на ул. Стуса", – сообщили в полиции.

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В Киеве на территории учебного заведения изнасиловали студентку

В Киеве на территории учебного заведения изнасиловали студентку

По подозрению в преступлении задержали 46-летнего ранее судимого киевлянина. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Девушке угрожали ножом

Девушке угрожали ножом

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в парке Андрея Малышко на глазах у 14-летней девочки изнасиловали ее 38-летнюю мать, угрожая ей ножом. ЧП произошло поздно вечером 5 сентября.

6 сентября полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в изнасиловании. На вид мужчине около 40 лет, рост – 180-185 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с залысиной.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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