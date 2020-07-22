"Автоматы выдали даже следователям и операм": Киев оказался под реальной угрозой терактов

После участившихся сообщений о минировании столичного метрополитена и ЧП с обнаруженными взрывными устройствами, в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Источники OBOZREVATEL говорят о возросшей угрозе реальных терактов.

Подробнее – в нашем материале.

Меры серьезно усилили

Как сообщили в Нацполиции, под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

Усиленные наряды на улицах Киева

Эта информация появилась вечером 21 июля, в разгар спецоперации по освобождению заложников в Луцке. Некоторые восприняли это как "закручивание гаек", однако, по информации наших источников, повод для тревоги действительно есть (об этом ниже).

Как подтвердили OBOZREVATEL в правоохранительных органах, с 22 июля усилили охрану полицейских управлений, а сотрудников разных служб привлекли к патрулированию столицы.

"С сегодняшнего дня каждое районное управление полиции Киева должно выделить определенное количество сотрудников для охраны порядка – с табельным и автоматическим оружием. Причем задействуют людей и со следствия, и с дознания, и с уголовного розыска. То есть, автоматы выдают даже следователям и операм", – рассказали собеседники OBOZREVATEL.

Волна минирований и угроза взрывов

В июле действительно произошел ряд ЧП, которые вынудили предпринять такие меры по усилению охраны общественного порядка – в том числе возле станций метро.

Вечером 17 июля возле станции метро "Шулявская" прогремел взрыв – сработало устройство, которое неизвестные поместили в урну. В результате ЧП пострадали четыре человека, наиболее серьезно – 22-летний студент. Он был прооперирован.

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел на Шулявке

Уже 21 июля возле станции метро "Минская" были уничтожены два самодельных взрывных устройства.

По официальной информации, около 12 часов дня аноним позвонил на "102"и сообщил о заминировании двух автокиосков на Оболонском проспекте. Правоохранители и взрывотехники проверили информацию и действительно обнаружили опасные предметы. Людей срочно эвакуировали, а периметр вокруг взяли под контроль.

ЧП возле метро "Минская"

В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), центрального железнодорожного вокзала, Апелляционного суда и торгового центра.

22 июля возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район) нашли два бесхозных чемодана.

Работа взрывотехников возле метро "Вокзальная". Facebook Романа Петушкова

На место стянули сотрудников полиции, людей эвакуировали, а "Вокзальную" закрыли на вход и выход. После проверки метрополитен заработал в обычном режиме.

Чемодан был обнаружен на площади Космонавтов в Киеве

По информации собеседников OBOZREVATEL в правоохранительных органов, в последнее время количество сообщений о минировании просто зашкаливает. Причем, поступают не только звонки, но и письма на электронную почту – как в полицию, так и в СБУ.

Большинство "минеров" быстро находят, часть из них имеет психические расстройства.

От оружия до токсичных веществ

Не радуют правоохранителей и последние случаи с обнаружением опасных "тайников" – причем иногда это происходит в подъездах жилых домов.

Так, 12 июля в Голосеевском районе Киева жители многоэтажного дома возле метро "Выставочный центр" случайно обнаружили в подъезде спрятанный за дверью пакет.

По информации источников OBOZREVATEL, в нем находилось около полутора килограммов пластичного взрывчатого вещества, шесть электродетонаторов ЭДП-р, несколько коробок боеприпасов и пистолет Макарова 9 мм с тактической рукояткой.

В многоэтажном доме на Голосеевском проспекте нашли тайник с оружием и взрывчаткой.

Еще один неприятный сюрприз 15 июля обнаружили в Днепровском районе Киева в подвале многоэтажного дома на бульваре Верховного Совета.

Один из жильцов решил навести порядок в подвале. А когда спустился, то обнаружил в помещении три металлических ящика, в которых было 12 стеклянных колб с ртутью весом 95 кг.

Пары ртути и ее соединения очень ядовиты, воздействие даже в небольших количествах может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. С попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь

Отметим, утечка ртути в таком объеме могла привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Коробки с колбами забрали сотрудники ГосЧС.

Опасное любопытство

Киевлянам стоит научиться быть осторожнее и самое главное – не трогать обнаруженные на улице вещи и предметы. Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил экс-сотрудник ЦСО "А" Службы безопасности Украины, психолог Дмитрий Попов.

"Учитывая недавний взрыв на Шулявке и другие случаи всем, кто находит бесхозные вещи, важно осознать: их трогать не надо. Оптимально – вызвать полицию. У правоохранителей есть четкий алгоритм и протоколы, как действовать в подобной ситуации. Если обнаружили что-то в метро – обратитесь к сотрудникам на станции", – советует Попов.

Однако, как показывает практика, люди поступают по-своему.

"Я не раз наблюдал, как пассажиры открывали забытые кем-то в киевском метро пакеты и сумки. Такое любопытство или желание поживиться рано или поздно может привести к взрыву. Например, многие взрывные устройства срабатывают во время открытия. Расчет идет, извините, на лоха, который обязательно захочет "заглянуть" внутрь", – добавил бывший сотрудник ЦСО "А".

По его мнению, также очень важно, чтобы люди относились с пониманием к ситуации с вынужденным закрытием станций метрополитена.

Из-за сообщений о минировании в Киеве закрывают станции метро

"Если проводятся определенные работы, значит поступил сигнал. Даже если большинство минирований будут ложными, всегда есть вероятность, что одно окажется реальным и унесет много человеческих жизней. Сейчас приходится дуть на холодную воду, думая, что это кипяток – потому что риски очень высокие", – рассказал Дмитрий Попов.

Все собеседники OBOZREVATEL из силовых структур убеждены: несмотря на то, что поводов для тревоги хватает, паники нет и не должно быть. По их мнению, предприняты меры, абсолютно адекватные возникшим угрозам. И не все они видны.