"Убивают не только на Донбассе": пьяный консул России попал в неприятную ситуацию в Киеве

В Киеве сотрудники полиции не дали руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину сесть за руль после употребления алкоголя.

Этому посодействовала журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова, которая заметила его в кафе.

"Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице", - написала она на своей странице в Facebook.

Журналистка, которая также ужинала c дипломатом в одном ресторане, вызвала полицию. Прибывшие на место патрульные предложили россиянину пройти тест на алкоголь, но он отказался.

Полиция не позволила ему сесть за руль и Заровину пришлось уйти пешком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле прошлого года под Киевом в районе Бортничей патрульные полицейские остановили машину с российскими дипломатическими номерами.