Убивали в подъезде: в Киеве обнаружили тело мужчины

В Киеве, в подъезде жилого дома, обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранами.
Из своих источников OBOZREVATEL узнал, что трагедия произошла на пр. Победы, в Святошинском районе. Возраст погибшего – 45-50 лет.
Заместитель начальника пресс-службы ГУНП Яна Неруш подтвердила нашим журналистам, что в подъезде было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
"На место выезжала группа, были проведены первоочередные следственные действия. Причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы", – отметила она.
Тело обнаружили в подъезде дома
Домик.ua
Тело обнаружили в подъезде дома
Домик.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция расследует смерть 9-летнего школьника. По предварительной версии, мальчик умер в результате отравления газом.
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