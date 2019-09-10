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10 сентября • обновлено в 22:34
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/ Криминал

Убивали в подъезде: в Киеве обнаружили тело мужчины

4.3т Читать материал на украинском

В Киеве, в подъезде жилого дома, обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранами.

Из своих источников OBOZREVATEL узнал, что трагедия произошла на пр. Победы, в Святошинском районе. Возраст погибшего – 45-50 лет.

Заместитель начальника пресс-службы ГУНП Яна Неруш подтвердила нашим журналистам, что в подъезде было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

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"На место выезжала группа, были проведены первоочередные следственные действия. Причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы", – отметила она.

Тело обнаружили в подъезде дома

Тело обнаружили в подъезде дома

Домик.ua

Тело обнаружили в подъезде дома

Тело обнаружили в подъезде дома

Домик.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция расследует смерть 9-летнего школьника. По предварительной версии, мальчик умер в результате отравления газом.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины
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