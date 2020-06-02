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2 июня • обновлено в 16:16
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Убийство сына депутата в Киеве: Интерпол объявил в розыск подозреваемого Абуева

1.4т
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Интерпол объявил в розыск подозреваемого в организации покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына – россиянина Юсупа Абуева.

Соответствующие данные о подозреваемом появились на сайте международной организации. Отмечается, что Абуева разыскивают по требованию Украины.

Так, согласно данным Интерпола, подозреваемый – уроженец Красногорска в Московской области Российской Федерации. Мужчине 26 лет, по национальности он россиянин. На сайте также указали особую примету Абуева – деформированные уши.

Убийство сына депутата в Киеве

Убийство сына депутата в Киеве

Интерпол указал, что мужчина разыскивается в связи с подозрением в "покушении на заказное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Данные о подозреваемом Юсупе Абуеве

Данные о подозреваемом Юсупе Абуеве

Скриншот

В то же время в Национальной полиции Украины в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что речь идет о подозрении Абуева в организации покушения именно на депутата Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Покушение на Соболева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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