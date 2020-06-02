Убийство сына депутата в Киеве: Интерпол объявил в розыск подозреваемого Абуева

Интерпол объявил в розыск подозреваемого в организации покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына – россиянина Юсупа Абуева.
Соответствующие данные о подозреваемом появились на сайте международной организации. Отмечается, что Абуева разыскивают по требованию Украины.
Так, согласно данным Интерпола, подозреваемый – уроженец Красногорска в Московской области Российской Федерации. Мужчине 26 лет, по национальности он россиянин. На сайте также указали особую примету Абуева – деформированные уши.
Убийство сына депутата в Киеве
Интерпол указал, что мужчина разыскивается в связи с подозрением в "покушении на заказное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Данные о подозреваемом Юсупе Абуеве
Скриншот
В то же время в Национальной полиции Украины в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что речь идет о подозрении Абуева в организации покушения именно на депутата Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря 2019 года обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы УДА.
Одним из них оказался 20-летний Андрей Лаврега. Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения двум подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
Народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук сообщил, что вероятным организатором покушения на Соболева мог быть Абуев.
Вероятный подозреваемый в организации покушения на депутата Соболева Абуев заявил, что не причастен к преступлению.
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