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12 декабря • обновлено в 17:17
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Убийство Шеремета: фото подозреваемых сравнили с кадрами с камер наблюдения

7.9т
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Фото подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета в Киеве, задержанных 12 декабря 2019 года, сравнили со старыми кадрами с камер наблюдения.

OBOZREVATEL публикует для своих читателей подборку снимков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Журналиста убили 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Фото с камер наблюдения:

Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения

Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения

Киев Оперативный

Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения

Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения

Киев Оперативный

Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения

Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения

Киев Оперативный

Новости
Как убили Шеремета: видео момента взрыва

Лишь через несколько лет – 12 декабря 2019 года Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители пришли с обысками к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко и известному военному медику и волонтеру Юлии Кузьменко. Новые фото подозреваемых:

Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко

Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко

Facebook Андрея Riffmaster Антоненко

Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко

Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко

Facebook Андрея Riffmaster Антоненко

Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко

Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко

Facebook Юлии Кузьменко

Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко

Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко

Klymenko Time

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Павел Шеремет
Место
Украина Киев
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васильевич василий
васильевич василий
С бородой - значит виноват
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А говорили ФСБ. Им больше делать нечего
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