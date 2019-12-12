Убийство Шеремета: фото подозреваемых сравнили с кадрами с камер наблюдения

Фото подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета в Киеве, задержанных 12 декабря 2019 года, сравнили со старыми кадрами с камер наблюдения.

OBOZREVATEL публикует для своих читателей подборку снимков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Журналиста убили 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Фото с камер наблюдения:

Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения Киев Оперативный

Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения Киев Оперативный

Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения Киев Оперативный

Лишь через несколько лет – 12 декабря 2019 года Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители пришли с обысками к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко и известному военному медику и волонтеру Юлии Кузьменко. Новые фото подозреваемых:

Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко Facebook Андрея Riffmaster Антоненко

Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко Facebook Андрея Riffmaster Антоненко

Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко Facebook Юлии Кузьменко

Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко Klymenko Time

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