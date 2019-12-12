Убийство Шеремета: фото подозреваемых сравнили с кадрами с камер наблюдения

Фото подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета в Киеве, задержанных 12 декабря 2019 года, сравнили со старыми кадрами с камер наблюдения.
OBOZREVATEL публикует для своих читателей подборку снимков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Журналиста убили 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Фото с камер наблюдения:
Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения
Киев Оперативный
Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения
Киев Оперативный
Фото подозреваемых в убийстве Шеремета с камер наблюдения
Киев Оперативный
Лишь через несколько лет – 12 декабря 2019 года Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители пришли с обысками к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко и известному военному медику и волонтеру Юлии Кузьменко. Новые фото подозреваемых:
Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко
Facebook Андрея Riffmaster Антоненко
Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко
Facebook Андрея Riffmaster Антоненко
Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко
Facebook Юлии Кузьменко
Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко
Klymenko Time
Как сообщал OBOZREVATEL:
Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но не идентифицировало ее". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к ветерану АТО Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче".
Грищенко взяли под стражу на 60 суток.
28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защиты "Пумы" и оставил женщину под стражей.
Позже появилась информация о том, что в ГПУ якобы на 90% уверены в причастности к убийству Шеремета добровольцев.
Вместе с тем перед этим источники в полиции сомневались в том, что такая версия обоснованна. Однако они подтверждали, что по делу Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые устанавливали взрывчатку.
Супруг "Пумы" заявил, что ему предложили признаться в убийстве журналиста Павла Шеремета. В обмен на это ветерану обещали освободить из-под ареста жену.
Национальная полиция Украины 12 декабря 2019 года задержала подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета.
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