Убийство девушек в "новогодней" квартире Киева: в деле появились громкие детали

Задержанным (34-летнему мужчине и его 19-летней сообщнице) по делу об убийстве двух девушек в Киеве сообщили о подозрении.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook. В суд уже направили ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Действия подозреваемых квалифицировали по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Задержанным по делу об убийстве двух девушек в Киеве сообщили о подозрении

как сообщал OBOZREVATEL :

В Подольском районе Киева 4 января местная жительница обнаружила два трупа девушек в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год.

В сети появились жуткие подробности и фото тел девушек, которых убили в арендованной на Новый год квартире.

Девушки 16-ти и 19-ти лет были в розыске как пропавшие без вести со 2 января 2020 года.

Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

Позже было опубликовано фотороботы подозреваемых в жестоком убийстве в Подольском районе Киева. Речь идет о Сергее Ксендзике и Елизавете Бершацкой.

6 января в Одессе задержали Ксендзика и Бершацкую – подозреваемых в убийстве двух девушек в съемной квартире в Киеве.

Ксендзик находился под следствием за совершение грабежа с насилием.

OBOZREVATEL узнал все подробности трагедии.

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