Туберкулез, грибок и спят по очереди: появились новые ужасающие фото из Лукьяновского СИЗО

В государственном Киевском следственном изоляторе выявили ряд грубых нарушений законодательства в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека после повторного посещения СИЗО сотрудниками секретариата омбудсмена с представителями общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" Николаем Карпюком, Эдемом Бекировым и Алексеем Сизоновичем.

Было установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам.

Лукьяновский СИЗО

Большинство камер учреждения не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Указанные помещения не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией. Большинству камер требуется ремонт.

Лукьяновский СИЗО ombudsman.gov.ua

Лукьяновский СИЗО ombudsman.gov.ua

В отдельных камерах СИЗО отсутствовали стекла на окнах и не работала система отопления. Поэтому узникам приходилось закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения.

Лукьяновский СИЗО ombudsman.gov.ua

Были выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом и спали по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе. При этом были выявлены камеры в новом корпусе СИЗО, которые находятся в образцово-показательном состоянии, однако не используются.

Лукьяновский СИЗО. Камеры, которые не используют ombudsman.gov.ua

По словам родственников заключенных, их постоянно просят передавать в СИЗО собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе изолятора хранится достаточное количество необходимого имущества, которое не выдается удерживаемым.

Лукьяновский СИЗО ombudsman.gov.ua

Было установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Осужденные и заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходят санитарную обработку, из-за чего медицинские работники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении.

Лукьяновский СИЗО ombudsman.gov.ua

Лукьяновский СИЗО ombudsman.gov.ua

Из-за недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ рентгенологический кабинет, который расположен в сборном отделении, находится в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует. Оборудование устарело, рентгенологический и флюорографический аппарат не работают.

Поэтому в СИЗО отсутствует возможность проведения флюорографического обследования органов грудной клетки заключенным. Так, во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом и которым в течение длительного времени не было проведено обследование, что свидетельствует о ненадлежащем предоставлении медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом.

Лукьяновский СИЗО ombudsman.gov.ua

По результатам мониторингового визита Министерству юстиции Украины, Офису генпрокурора и другим органам власти будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров сообщили, что намерены создать надлежащие условия для содержания осужденных и расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы.

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