Трупный запах слышали даже на улице: в Киеве нашли мертвым 35-летного мужчину

В воскресенье, 8 сентября, в Соломенском районе Киева, в заброшенном здании на Очаковском переулке, 3, обнаружили тело мужчины. Трупный запах ощущался даже на улице.

Как написал "Информатор", сообщение о находке поступило на линию "102" около 10:30 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Личность погибшего не удалось установить, ведь у него не нашли документов. Известно, что это мужчина возрастом около 35 лет.

В Киеве в заброшенном здании нашли мертвым 35-летного мужчину Информатор

Кожа на его теле была почти черного цвета, ведь труп уже начал разлагаться. При предварительном осмотре на нем не обнаружили следов насилия.

На место вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов, которые установят, когда и почему мужчина умер.

В Соломенском районе Киева в заброшенном здании обнаружили тело мужчины Информатор

Трупный запах ощущался даже на улице Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 сентября, в Киеве, на пересечении улиц Здолбуновской и Михаила Драгоманова, был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями.

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