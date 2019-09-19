"Террорист" с моста Метро вдохновит других? Генерал предупредил Киев об угрозе

Бывший военный Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, может вдохновить других потенциальных "террористов" и радикалов в Украине.

"Как раз настроение такое. Даже если Белько не собирался протестовать с какими-то политическими целями, он может вдохновить других на подобные действия", – предупредил глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг., генерал армии Николай Маломуж в эфире ObozTV.

Маломуж отметил, что сейчас наиболее "чувствительная" категория – это представители силового блока и участники АТО, которые воевали на востоке Украины.

Бывший разведчик считает, что острую реакцию вызывает отсутствие прямых и четких установок от действующей власти по поводу урегулировании конфликта на Донбассе.

"Вот это сегодня угроза. Власть должна была дать четкие месседжи, что они не сдадут интересы Украины. Тогда не будет "бельков", не будет других подобных действий, особенно со стороны представителей силового блока, которые воевали на Донбассе", – убежден Маломуж.

По его мнению, некоторые люди могут протестовать, даже не понимая сути "формулы Штайнмайера".

"Но у них будет установка, что это сдача национальных интересов. И они могут протестовать. Это, как правило, работает, тем более в такой социально-напряженной ситуации. Белько может быть примером", – предостерег он.

Маломуж согласился с тем, что Белько действовал неадекватно и неправомочно.

"Он не какой-нибудь подготовленный террорист. Он выражал протест. Выражал примитивно, но опасно", – добавил экс-разведчик.

Ошибкой спецслужб Маломуж назвал отсутствие "действий на опережение". Ведь такие как Белько, по его словам, должны находиться в поле зрения правоохранительных органов.

"Сегодня должно быть особенное внимание к людям, которые готовы к радикальным действиям, у которых психические расстройства, у которых обостренное чувство справедливости", – порекомендовал генерал.

Задержание Белько на мосту Метро Полиция Киева (скриншот из видео)

Задержание Белько на мосту Метро в Киеве mvs.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент на мосту Метро в Киеве произошел 18 сентября:

около 16:00 на мосту остановился автомобиль, водитель которого обвязался украинским флагом, угрожал все взорвать и сделал несколько выстрелов в воздух;

мост Метро перекрыли, на место ЧП прибыли нацгвардейцы, пожарные, полиция, скорые и другие спецподразделения, были также замечены снайперы и БТРы;

из-за инцидента близлежащие районы города сковали километровые пробки;

вечером "террориста" удалось задержать без единого выстрела;

стрелком оказался 42-летний выходец из Крыма и бывший боец АТО Алексей Белько;

мэр Киева Виталий Кличко сообщил журналистам, что Белько находился в неадекватном состоянии – вероятно, под воздействием алкоголя или наркотиков.

Фоторепортаж с места событий можно посмотреть тут.

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