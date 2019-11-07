"Теперь не будет платить за "коммуналку": в сети бурно отреагировали на кровавую стрельбу в Киеве

В сети бурно отреагировали на стрельбу 6 ноября в Киеве, в доме на улице Чаадаева, 2, в результате которой пострадал мужчина. Причиной инцидента стал конфликт между несколькими соседями.
Под соответствующим постом с видео на странице Dtp.kiev.ua пользователи принялись комментировать стрельбу (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).
По словам жительницы здания, подозреваемый много лет не платил за коммунальные услуги, из-за чего в доме не включали отопление, а также "воровал" у других электроэнергию. Соседи собрались, чтобы просто прояснить ситуацию.
Стрельба в доме в Киеве
"С такими психами по соседству жить страшно!! У нас тоже был сосед, который топором двери портил, если люди громко разговаривали или смеялись! Слава богу, съехал!", "А коммунальные службы ни причем. Отключить весь дом. Пусть соседи разбираются, а они ни причем. Нужно и на них в суд подавать. Пусть оплачивают лечение того мужчины. Тем более годами люди не платят, и им ничего, потом спишут", – написали пользователи.
Некоторые также отметили, что 6 ноября в Киеве произошло множество инцидентов и ЧП. Также люди начали обсуждать, что же "светит" подозреваемому.
"Судя по сегодняшней (6 ноября. – Ред.) ленте новостей (фура и 10 авто, взорванная машина, подстреленный сосед) наш город – ад сегодня", "Не ночь, а фильм ужасов какой-то, там теракт, тут стрельба", "Теперь будет пользоваться бесплатно на зоне!", "Ну больше он вас терроризировать не будет, лет 10. А другому соседу выздоровления, надеюсь обойдется", "Теперь дадут пять лет, и там даже будут бесплатно кормить, и свет, и тепло есть", "Теперь лет десять не будет платить за коммунальные платежи точно", – отметили с сарказмом они.
Комментарии пользователей в сети
Скриншот
Комментарии пользователей в сети
Скриншот
Комментарии пользователей в сети
Скриншот
Комментарии пользователей в сети
Скриншот
Комментарии пользователей в сети
Скриншот
Комментарии пользователей в сети
Скриншот
Комментарии пользователей в сети
Скриншот
Комментарии пользователей в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В среду, 6 ноября, в Киеве по адресу Чаадаева, 2, мужчина стрелял в соседа, в результате чего последнего с тяжелыми ранениями госпитализировали.
В сеть попало видео стрельбы в Киеве, где житель Святошинского района тяжело ранил своего соседа.
Во время инцидента получил травму адвокат Николай Бугаев.
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