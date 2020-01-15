Тело извлекали спасатели: в Киеве произошло смертельное ДТП

В Киеве на улице Братиславской в результате столкновения двух автомобилей погиб один из водителей.

Авария произошла утром 15 января. Об этом сообщил OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, столкнулись "Форд" и внедорожник Mitsubishi.

В Киеве в жутком ДТП погиб водитель

Удар был такой силы, что "Форд" сильно развернуло, а водитель авто погиб на месте.

Его тело с разбитого транспортного средства извлекали спасатели ГосЧС.

ДТП на ул. Братиславской в Киеве

Отмечается, что сейчас движение в сторону Троещины ограничено, там образовались значительные пробки.

ДТП на ул. Братиславской в Киеве

ДТП на ул. Братиславской в Киеве

ДТП на ул. Братиславской в Киеве

ДТП на ул. Братиславской в Киеве

Пробки на ул. Братиславской Скриншот с карты

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в Святошинском районе Киева пьяный мужчина за рулем автомобиля Ssang Yong протаранил несколько автомобилей и пытался скрыться с места происшествия, однако врезался в дерево.

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