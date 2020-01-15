Тело извлекали спасатели: в Киеве произошло смертельное ДТП

В Киеве на улице Братиславской в результате столкновения двух автомобилей погиб один из водителей.
Авария произошла утром 15 января. Об этом сообщил OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По предварительным данным, столкнулись "Форд" и внедорожник Mitsubishi.
В Киеве в жутком ДТП погиб водитель
Удар был такой силы, что "Форд" сильно развернуло, а водитель авто погиб на месте.
Его тело с разбитого транспортного средства извлекали спасатели ГосЧС.
ДТП на ул. Братиславской в Киеве
Отмечается, что сейчас движение в сторону Троещины ограничено, там образовались значительные пробки.
ДТП на ул. Братиславской в Киеве
ДТП на ул. Братиславской в Киеве
ДТП на ул. Братиславской в Киеве
ДТП на ул. Братиславской в Киеве
Пробки на ул. Братиславской
Скриншот с карты
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в Святошинском районе Киева пьяный мужчина за рулем автомобиля Ssang Yong протаранил несколько автомобилей и пытался скрыться с места происшествия, однако врезался в дерево.
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