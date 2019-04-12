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/Криминал

"Сюжет для Тарантино": в Киеве виновника ДТП привязали к столбу

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В Киеве пьяного виновника аварии привязали к столбу, потому что он нападал на другого участника ДТП. ЧП произошло на Кольцевой дороге.

По словам свидетелей, виновник аварии въехал в автомобиль Toyota на заправке. Выйдя из машины, пьяный мужчина накинулся на второго водителя с кулаками, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подруга нетрезвого автомобилиста тоже набросилась на владельца Toyota и пыталась ударить его бутылкой водки.

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"Сюжет для Тарантино": в Киеве виновника ДТП привязали к столбу

Скриншот

"Ее удалось быстро угомонить и она пошла спать в машину. В это же время какой-то наркозависимый решил воспользоваться кипишем и украсть бутылку со спиртным. Его словили и тоже скрутили", – сообщили в группе.

"Сюжет для Тарантино": в Киеве виновника ДТП привязали к столбу

Скриншот

Необычное развитие событий вызвало резонанс в сети. За несколько часов видеозапись происходящего прокомментировала почти сотня пользователей.

"Да тут сюжет для Тарантино (американский кинорежиссер. – Ред.)", – написал один из комментаторов.

"Какая скучная у меня жизнь", – иронично написал Андрей Охота.

"Достойно экранизации!" – поддержала еще пользовательница соцсети.

"Сюжет для Тарантино": в Киеве виновника ДТП привязали к столбу
"Сюжет для Тарантино": в Киеве виновника ДТП привязали к столбу

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве привязали к столбу 18-летнего парня, который торговал наркотиками. Задержавшие его люди заставили есть наркотик.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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