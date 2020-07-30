Суд взял под стражу подозреваемых в серии взрывов в Киеве

В Киеве осудили предполагаемых организаторов серии взрывов в столице.

Печерский районный суд Киева взял под стражу двух человек, которых подозревают в совершении в столице террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств.

Их арестовали на два месяца без права на залог. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры пишет "Интерфакс-Украина".

"Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 года включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июля в ходе спецоперации правоохранители задержали двух жителей города Киева 1960 и 1961 г. р. в связи с причастностью к организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в жилом доме на Подоле. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 УК Украины.

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