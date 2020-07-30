Суд взял под стражу подозреваемых в серии взрывов в Киеве
В Киеве осудили предполагаемых организаторов серии взрывов в столице.
Печерский районный суд Киева взял под стражу двух человек, которых подозревают в совершении в столице террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств.
Их арестовали на два месяца без права на залог. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры пишет "Интерфакс-Украина".
"Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 года включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – говорится в сообщении.
Напомним, что 27 июля в ходе спецоперации правоохранители задержали двух жителей города Киева 1960 и 1961 г. р. в связи с причастностью к организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в жилом доме на Подоле. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 УК Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне.
Уже 21 июля рядом со станцией метро "Минская" прогремел взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства.
OBOZREVATEL эксклюзивно написал о подробностях инцидента, впервые узнав о вымогательстве 50 биткоинов.
Также 21 июля сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.
В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.
22 июля в столице нашли два подозрительных чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.
После этих инцидентов в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Источники OBOZREVATEL говорили, что выросла угроза реальных терактов.
23 июля в Деснянском районе Киева снова заметили подозрительный пакет. Также сообщалось о "заминировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони. Позже в пакете нашли яйца и молоко, а "минирование" машины не подтвердилось.
В этот же день в отделении ПриватБанка на Крещатике также обнаружили подозрительный предмет.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице после массовых сообщений о "заминированиях".
25 июля в столице снова сообщили о "заминировании" жилого дома.
А 27 июня в жилом доме на столичном Подоле прогремел взрыв.