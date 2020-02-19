Коммунальна война с кровавым исходом: стрелок из киевской многоэтажки уже на свободе

Алексей Берестецкй, виновник кровавого коммунального конфликта в многоэтажке по ул. Чаадаева в Киеве, уже пару недель разгуливает на свободе. И живет недалеко от соседей, в которых стрелял.

Сами жители дома говорят, что им страшно, а правоохранители ничего сделать не могут. Через месяц над ним начнется суд, и жильцы собираются участвовать во всех заседаниях.

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Видели возле дома, все в шоке

Соседка Алексея Берестецкого рассказала OBOZREVATEL о том, что они всерьез опасаются находиться рядом с этим человеком.

"Соседи боятся, особенно дом № 2А, где находится его квартира и где все это произошло. На суд люди придут по максимуму, потому что его постоянные угрозы и хамское отношение ко всем уже надоело. Раньше правоохранительные органы не обращали внимания на это, ну вот и довели до трагедии. Безнаказанность порождает такие преступления", – говорит женщина, которая попросила не называть ее имени.

Алексей Берестецкий (слева) и Николай Бугаев (справа) Скрин видео

Совсем недавно люди узнали, что Берестецкий вышел из-под ареста и находится на свободе. Его видели возле дома еще 11 февраля. По словам соседки, он снял квартиру буквально в 500 метрах от дома на ул. Чаадаева и там якобы отбывал домашний арест. Однако, на одном из судебных заседаний, соседи узнали, что на нем даже нет браслета. Кроме того, ему якобы вернули паспорт.

"Соседи в шоке, что он на свободе. Это очень хитро было сделано. Апелляционный суд, который выпустил его из СИЗО под домашний арест, проходил без стороны потерпевших. А второй суд, который должен был продлить меру пресечения, вообще проходил как-то так сжато, только на суде мы узнали, что у него даже нет электронного браслета", – поделилась она.

Жители обращались и в правоохранительные органы, но те только разводят руками – так решил суд. Касательно пострадавшего Николая Бугаева, которому Берестецкий прострелил ногу, соседка отметила, что он "лежит, ходить не может".

Алексей Берестецкий Прокуратура Киева

Конфликтовал с соседями и довел дело до стрельбы

Напомним, в ноябре 2019 года Алексей Берестецкий открыл стрельбу по своему соседу Николаю Бугаеву. Конфликт начался довольно давно – около 10 лет назад домом управлял застройщик ТММ, но из-за высоких тарифов трое жителей во главе с Берестецким предложили организовать ОСМД.

Однако, вместо обслуживания, Берестецкий устроил спортклуб в нежилом помещении между домами, накапливал долги. За время его правления домовыми коммуникациями никто не занимался из-за чего они порядком поизносились. Тогда сосед Берестецкого юрист Николай Бугаев подал в суд на должников.

Алексей Берестецкий с карабином Скрин видео

Когда соседи хотели разобраться куда деваются деньги, то с правлением возник конфликт и Берестецкого сместили. Тогда он стал вести себя агрессивно и не оплачивал коммуналку. А осенью соседи обнаружили, что он врезался в электрощиток.

Когда люди вышли и не дали ему незаконно подключаться, то он открыл стрельбу. И серьезно ранил человека.

Судить Берестецкого будут по ч.2 ст.15 и ч.1 ст. 115 УК Украины – покушение на убийство. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы. Как отметила соседка, они все намерены прийти на судебное заседание, чтобы не дать стрелку уйти безнаказанным. Правда, она иронично добавила: "Если тот не успеет скрыться".

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