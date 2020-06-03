Еще 10 предполагаемым участникам стрельбы в Броварах Киевской области в среду, 3 июня, избрали меру пресечения.
Об этом на своей станице в Facebook сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Он также показал снимки фигурантов расследования, сделанные в зале Шевченковского суда.
Подозреваемые в стрельбе в Броварах
Facebook/Андрій Нєбитов
Пресс-служба МВД отметила, что речь идет об участниках ОПГ "Журавли", задержанных 2 июня. Тогда полицейские в Киеве, Ирпине и Броварах поймали 13 участников вооруженного конфликта.
По состоянию на 21:00 Шевченковский районный суд Киева арестовал сроком на 60 суток без права внесения залога восемь человек, в том числе организатора, криминального авторитета Виктора Журавля ("Журавль" или "Виха").
Подозреваемые в стрельбе в Броварах
Facebook/Андрій Нєбитов
Одному фигуранту перестрелки избрали содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 000 300 гривен, еще одному – круглосуточный домашний арест.
Подозреваемые в стрельбе в Броварах
Facebook/Андрій Нєбитов
Всем задержанным мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 (Бандитизм) УК Украины. Также 12 лицам объявлено о подозрении в покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115).
Задержанные участники ОПГ
twitter.com/AvakovArsen
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Броварах Киевской области 29 мая группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские устроили перестрелку с нападавшими.
Причиной стрельбы был конфликт между винницкими и броварскими предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу между перевозчиками в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".
Ранее суд избрал меру пресечения 20 фигурантам.
По словам правоохранителей, они установили личности около 40 подозреваемых. А замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что участие в стычках принимали более 60 "титушек".
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "суд" на OBOZREVATEL.