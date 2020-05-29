Стрельба в Броварах: полиция назвала причину разборок и задержала 10 человек. Фото

Причиной стрельбы в Броварах был конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Такую предварительную версию сообщили в полиции Киевской области. Позже в комментарии OBOZREVATEL правоохранители подтвердили, что нападавшие применяли травматическое и огнестрельное оружие.

"Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7:15 утра. Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдела полиции", – отмечено в сообщении.

В полиции указали, что задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины.

На данный момент полиция проводит осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Информация о пострадавших выясняется.

Задержание нападавших в Броварах Нацполиция Киевской области

Задержание нападавших в Броварах Нацполиция Киевской области

Задержание нападавших в Броварах Нацполиция Киевской области

Задержание нападавших в Броварах Нацполиция Киевской области

Задержание нападавших в Броварах Нацполиция Киевской области

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