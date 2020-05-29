Стрельба в Броварах: полиция назвала причину разборок и задержала 10 человек. Фото

Причиной стрельбы в Броварах был конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Такую предварительную версию сообщили в полиции Киевской области. Позже в комментарии OBOZREVATEL правоохранители подтвердили, что нападавшие применяли травматическое и огнестрельное оружие.
"Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7:15 утра. Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдела полиции", – отмечено в сообщении.
В полиции указали, что задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины.
На данный момент полиция проводит осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Информация о пострадавших выясняется.
Задержание нападавших в Броварах
Нацполиция Киевской области
Задержание нападавших в Броварах
Нацполиция Киевской области
Задержание нападавших в Броварах
Нацполиция Киевской области
Задержание нападавших в Броварах
Нацполиция Киевской области
Задержание нападавших в Броварах
Нацполиция Киевской области
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