Среди погибших - ребенок: под Киевом авто влетело в фуру

В Киевской области легковой автомобиль Ford влетел в припаркованный грузовик DAF. В результате погибла женщина и 12-летний ребенок.

Авария произошла 22 июля на 74 километре трассы Киев – Харьков. Очевидцы ДТП сообщили в соцсетях, что легковушка неслась на высокой скорости.

"Пассажиры погибли на месте, а водитель авто получил травмы", - отметили интернет-пользователи.

ДТП под Киевом dtp.kiev.ua

ДТП под Киевом dtp.kiev.ua

ДТП под Киевом dtp.kiev.ua

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 20 июля, в Украине в течение дня произошли четыре крупные смертельных аварии на дорогах, жертвами которых стал 21 человек. При этом два ДТП произошло с участием маршрутных автобусов.