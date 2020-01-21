Совершили серию разбоев: в Киеве спецназ накрыл вооруженную банду. Фото и видео задержания

Во вторник, 21 января, в Киеве полиция и спецназовцы задержали членов вооруженной банды, которых подозревают в совершении пяти преступлений.

В конце 2019 года неизвестные в масках напали на частный дом в селе Козин Киевской области и украли деньги с ювелирными изделиями. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий оперативники тщательно проанализировали всю информацию, а затем вышли на след злоумышленников.

Сайт Нацполиции Украины

Полиция изъяла машину, на которой передвигались нападавшие, и вещественные доказательства. Среди изъятого - оружие, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы.

Сайт Нацполиции Украины

Сейчас фигурантов обвиняют в бандитизме и совершении разбойного нападения. Уголовное производство расследуется по ст.257 и по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины.

Сайт Нацполиции Украины

Сайт Нацполиции Украины

Ранее OBOZREVATEL писал, что следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию вымогателей, которые похищали людей в Украине и требовали от них возвращения несуществующих долгов.

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