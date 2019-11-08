Сотни звонков: киевское метро закошмарили анонимные "минеры"

В Киеве за последние годы зафиксированы сотни анонимных звонков с сообщениями о минировании станций метро.

Об этом рассказала в эфире ObozTV пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон. По ее словам, массовые анонимные звонки начались пять лет назад.

"Киевскому метрополитену 59 лет, и из этих 59 лет 5 последних есть случаи минирования. Они начались в 2014 году. За это время мы получили 208 таких сообщений. В последние годы, 2017-19, таких сообщений около 20 за год. В предыдущие годы их было значительно больше. Но одно сообщение может касаться, например, трех станций. То есть по одному сообщению мы должны закрывать три станции", – рассказала Макогон.

"Это держит в очень большом напряжении наших пассажиров и наш коллектив. Но мы все равно призываем пассажиров серьезно к этому относиться", – подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря, такие звонки не слишком влияют на пассажиропоток: "Если человек не смог воспользоваться "Театральной", он пойдет на "Золотые ворота", потому что быстрее никак не доедет… Метро не стоит. Если одна станция закрыта, вся остальная инфраструктура работает".

"Что касается расходов, они больше ложатся на службы, которые приезжают. Есть расходная часть у спасателей, у которых ложный вызов, а бензин все равно нужен, чтобы машину заправить. Скорая помощь и другие службы, которые привлекаются – это их расходные части", – пояснила Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве 7 ноября закрывали станции метро "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за сообщений о минировании.

аналогичная ситуация наблюдалась и 5 ноября, когда внезапно закрывали станции метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта", а также соответствующие пересадочные узлы.

1 ноября, закрывали входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик", вход на станцию "Арсенальная", а также пересадочные узлы.

Шоу "О, Крапивина!" смотрите ежедневно по будням в 09:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!