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11 октября • обновлено в 08:45
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/ Криминал

Снял штаны и показал: в Киеве извращенец среди улицы пристал к ребенку

2.5т Читать материал на украинском

В Деснянском районе Киева мужчина приставал к детям, показывая свой половой орган в парке.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Свидетелем инцидента стал прохожий, который сразу обратился к правоохранителям.

"Компания несовершеннолетних шла по парку на улице Милютенко. В это время неизвестный обратился к одной из девочек и, сняв белье, обнажил свой половой орган. Чтобы предотвратить приближение правонарушителя, один из подростков применил перцовый баллончик. Случайный прохожий, который видел это событие, сразу позвонил на 102 и рассказал полицейским, в каком направлении ушел этот мужчина", – рассказали в полиции.

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Вскоре извращенца задержали. Он был пьян. Как стало известно, мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и нанесение смертельных телесных повреждений.

Снял штаны и показал: в Киеве извращенец среди улицы пристал к ребенку

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Сумщине перед судом внезапно умер педофил. Он вступал в интимные отношения с подростками.

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Место
Украина Киев
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Иванов Александр
Иванов Александр
Наказание-отрезать то, что показывал. И отпустить...
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
герой атошник
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70rus xxx
70rus xxx
Что за вирус напал на Окраину,почти ежедневно задерживают.Бабы все на Ленинградки и Окружной?
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