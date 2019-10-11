Снял штаны и показал: в Киеве извращенец среди улицы пристал к ребенку

В Деснянском районе Киева мужчина приставал к детям, показывая свой половой орган в парке.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Свидетелем инцидента стал прохожий, который сразу обратился к правоохранителям.

"Компания несовершеннолетних шла по парку на улице Милютенко. В это время неизвестный обратился к одной из девочек и, сняв белье, обнажил свой половой орган. Чтобы предотвратить приближение правонарушителя, один из подростков применил перцовый баллончик. Случайный прохожий, который видел это событие, сразу позвонил на 102 и рассказал полицейским, в каком направлении ушел этот мужчина", – рассказали в полиции.

Вскоре извращенца задержали. Он был пьян. Как стало известно, мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и нанесение смертельных телесных повреждений.

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Сумщине перед судом внезапно умер педофил. Он вступал в интимные отношения с подростками.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся