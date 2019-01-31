В Киеве два человека выпали из высоток: первые подробности

В Киеве в результате падения с высотных зданий погибли два человека.

Первый случай произошел 30 января на ул. Радунской, 5 в Деснянском районе. С 10 этажа жилого дома упал 59-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

Аналогичная трагедия произошла в этот же день на ул. Драгоманова, 23 в Дарницком районе. Там с 11 этажа выпал 86-летний мужчина.

Одна из трагедий произошла на ул. Драгоманова, 23 ЛУН

Одна из трагедий произошла на ул. Драгоманова, 23 Google. Maps

Обстоятельства происшествий устанавливаются, одна из версий – суицид.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в один день в результате падения с высотных зданий погибли три человека. Случаи произошли в Дарницком и Голосеевском районах.

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