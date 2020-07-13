Смертельное ДТП под Киевом: виновнику грозит 10 лет тюрьмы
Полиция требует для виновника ДТП содержания под стражей.
Водителю Mercedes Антону Желепе, который совершил ДТП с четырьмя погибшими на Старообуховской трассе под Киевом, грозит от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Как сообщила полиция Киева в Facebook, по данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
"39-летний водитель автомобиля Mercedes задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице", – говорится в сообщении.
Следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления. Также полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании виновнику ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как рассказала ТСН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, суд, скорее всего, будет 14 июля, но в каком формате, еще неизвестно, потому что подозреваемый получил травмы.
"Если его состояние позволит, он будет доставлен в суд. Возможно, судебное заседание состоится в режиме видеоконференции", – уточнила она.
Facebook полиции Киева
Facebook полиции Киева
Скрин Facebook
Как писал OBOZREVATEL:
в результате ДТП под Киевом на Старообуховской трассе погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.
Виновник смертельного ДТП Антон Желепа находился за рулем чужого автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Желепа был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.