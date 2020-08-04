Служил в армии и часто ездил в Москву: всплыли подробности биографии киевского террориста Каримова

Сухроб Каримов ранее служил в армии и часто ездил в Москву.

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, более известный по последним событиям как киевский террорист, в молодости служил в армии, а после Революции Достоинства часто ездил в Москву.

Об этом в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" рассказали источники в правоохранительных органах. Известно, что Каримов родился 25 марта 1988 года в Самарканде, что в Узбекистане.

В Украину он приехал 24 июня 2015 года на автомобиле с иностранной регистрацией – по приглашению жены для получения разрешения на иммиграцию, как лицо, прибывшее к своему сыну.

"До 2016 года он проживал в Запорожской области. С 2016 года уехал на заработки в столичный регион, работал официантом одного из киевских кафе, но, не пройдя испытательный срок, был уволен. Мужчина имел вид на постоянное место жительства в Украине. По словам его жены, последний раз она общалась с Сухробом в начале июля 2020 года, она также отметила, что муж периодически употреблял каннабис", – рассказали правоохранители.

По словам силовиков, после событий Революции Достоинства Сухроб Каримов в 2015 году находился на территории Российской Федерации в Москве, где якобы работал разнорабочим и учился на официанта 4-го разряда. Именно в это время он периодически посещал Украину.

Кроме того, правоохранители сомневаются, что задержанный имел проблемы с психикой. К такому выводу они пришли после того, как проанализировали его биографию.

"В Запорожской области, по месту его проживания ранее, был проведен обыск, где была обнаружена справка на имя Сухроба Каримова о прохождении им воинской службы резервистом в армии Узбекистана в 2013 году. Из справки следует, что рядовой "Каримов Сухроб, хорошо известен в 526-м мобилизационном резервном батальоне…" Судя по документу, он отличился хорошей работой и примерным поведением в марте 2013 года. Упоминается своевременное выполнение им поручений и задач, которые ставились командиром и главнокомандующим", – сообщили представители силовых органов.

По словам правоохранителей, во время службы Каримов получал отличия и поощрения за службу.

"Он был физически активен и регулярно занимался спортом. Это свидетельствует о полной его пригодности к воинской службе, а значит, мужчина не может иметь психических расстройств", – отметили силовики.

Они добавили, что в ходе обысков никаких документов, удостоверяющих хронические психические заболевания Сухроба Каримова, не обнаружено, а информация в СМИ о его заболевании не имеет никакого официального подтверждения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который 3 августа захватил помещение банка в БЦ "Леонардо" в Киеве, якобы ранее употреблял наркотические вещества.