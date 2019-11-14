Скрывался от журналистов: под Киевом чиновник сбил людей. Жуткое видео

В среду, 13 ноября, глава села Дударков (Бориспольский район, Киевская область) Николай Гуральник отказался отвечать на вопросы журналистов, приехавших в сельсовет в приемное время, и, скрываясь на авто, сбил людей.

О ситуации сообщили на YouTube-канале "Центр журналистских расследований". Сотрудники ЦЖР прибыли к Гуральнику вместе с общиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Люди, которых сбила машина, успели схватиться за капот и проехали на нем около 60 метров. В то же время чиновник за рулем только набирал скорость. В результате инцидента одного из мужчин, местного жителя пожилого возраста, забрала скорая на рентген.

Под Киевом чиновник сбил людей Скриншот

Как написала пресс-служба полиции Киевской области, по данному факту открыли уголовное производство по ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Также относительно чиновника составлен административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL под Киевом депутат Яготинского горсовета на автомобиле столкнулся с мотоциклом, в результате чего погибло два человека.

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