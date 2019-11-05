"Сигнальчик такой себе": в сети провели жесткую аналогию между ЧП с детьми в школах Киева

В Киеве специализированные школы №94 "Эллада" и №173 сравнили из-за того, что из их окон в течение года выпрыгнуло двое детей. А руководство учебных заведений обвинили в том, что оно не захотело брать на себя ответственность за буллинг, который мог стать причиной этих поступков школьников.

Об этом рассказала киевлянка Анастасия Мельниченко на странице "Родители SOS" в Facebook. Она вспомнила, что в октябре из окна школы №173 выпрыгнула семиклассница, а весной аналогичная ситуация случилась с мальчиком в школе №94.

"Ситуация очень похожа: в обоих случаях родители и некоторые свидетели говорят о буллинге, а школа списывает все на проблемы в семье (173) и странности ребенка (94). В обоих случаях школа не берет на себя ответственность за буллинг и хочет оградить прежде всего себя, а не встать на защиту ребенка", – написала Мельниченко.

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По ее словам, поскольку мальчик погиб, то уже никто не сможет узнать, что случилось на самом деле. Также непонятно, будет ли способна школьница заговорить из-за полученных травм.

"Девочка – мулатка, поэтому, говорят, ее дразнили "обезьяной". Как бы там ни было, а сигнальчик для школ такой себе. Сигнальчик для государства такой себе", – подытожила она.

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