"Сигнальчик такой себе": в сети провели жесткую аналогию между ЧП с детьми в школах Киева

В Киеве специализированные школы №94 "Эллада" и №173 сравнили из-за того, что из их окон в течение года выпрыгнуло двое детей. А руководство учебных заведений обвинили в том, что оно не захотело брать на себя ответственность за буллинг, который мог стать причиной этих поступков школьников.
Об этом рассказала киевлянка Анастасия Мельниченко на странице "Родители SOS" в Facebook. Она вспомнила, что в октябре из окна школы №173 выпрыгнула семиклассница, а весной аналогичная ситуация случилась с мальчиком в школе №94.
"Ситуация очень похожа: в обоих случаях родители и некоторые свидетели говорят о буллинге, а школа списывает все на проблемы в семье (173) и странности ребенка (94). В обоих случаях школа не берет на себя ответственность за буллинг и хочет оградить прежде всего себя, а не встать на защиту ребенка", – написала Мельниченко.
В сети провели жесткую аналогию между ЧП с детьми в школах Киева
По ее словам, поскольку мальчик погиб, то уже никто не сможет узнать, что случилось на самом деле. Также непонятно, будет ли способна школьница заговорить из-за полученных травм.
"Девочка – мулатка, поэтому, говорят, ее дразнили "обезьяной". Как бы там ни было, а сигнальчик для школ такой себе. Сигнальчик для государства такой себе", – подытожила она.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В Соломенском районе Киева в специализированной школе №173 (проспект Отрадный, 20) из окна четвертого этажа выпрыгнула 12-летняя девочка. ЧП произошло в среду, 23 октября.
Ученица могла сделать это из-за того, что одноклассники якобы часто называли ее обезьяной из-за цвета кожи.
Состояние 12-летней девочки было стабильно тяжелым.
Ранее, в марте, 14-летний мальчик выпрыгнул из окна специализированной школы "Эллада" №94 в Киеве. Руководство заведения якобы запретило вешать на стене класса коллаж с фотографиями в память о погибшем ученике.
Директор школы заверила, что ситуация с фото – недоразумение.
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