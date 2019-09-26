Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:24
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Сгорел автомобиль и два сооружения: жуткие фото пожара в Киеве

3.3т Читать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленная, 4, вечером 25 сентября вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook, вызов поступил в 23:11 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На открытой территории горели поддоны. Огонь распространился на припаркованный рядом автомобиль "Газель" и два вспомогательных сооружения.

В Киеве сгорел автомобиль и два сооружения

В Киеве сгорел автомобиль и два сооружения

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В 00:12 спасатели локализовали пожар на площади 200 кв. м, а в 00:48 – ликвидировали. Удалось предотвратить распространение огня на другие грузовые автомобили.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара будет выясняться.

Новости
Сгорела женщина: смертельный пожар в пятиэтажке Киева попал на видео

На месте происшествия работало три единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленная, 4, вспыхнул масштабный пожар

В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленная, 4, вспыхнул масштабный пожар

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

ЧП произошло вечером 25 сентября

ЧП произошло вечером 25 сентября

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения

Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленная, 4, вспыхнул масштабный пожар

В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленная, 4, вспыхнул масштабный пожар

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения

Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 26 сентября, в Киеве по адресу Набережное шоссе, 4 случился крупный пожар. Возгорание началось в пустом одноэтажном здании.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel