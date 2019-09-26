Сгорел автомобиль и два сооружения: жуткие фото пожара в Киеве

В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленная, 4, вечером 25 сентября вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook, вызов поступил в 23:11 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На открытой территории горели поддоны. Огонь распространился на припаркованный рядом автомобиль "Газель" и два вспомогательных сооружения.

В Киеве сгорел автомобиль и два сооружения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В 00:12 спасатели локализовали пожар на площади 200 кв. м, а в 00:48 – ликвидировали. Удалось предотвратить распространение огня на другие грузовые автомобили.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара будет выясняться.

На месте происшествия работало три единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленная, 4, вспыхнул масштабный пожар ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

ЧП произошло вечером 25 сентября ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленная, 4, вспыхнул масштабный пожар ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 26 сентября, в Киеве по адресу Набережное шоссе, 4 случился крупный пожар. Возгорание началось в пустом одноэтажном здании.

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