Сделал замечание: в Киеве компания устроила кровавую драку

В ночь на 2 сентября в Голосеевском районе Киева, на улице Кустанайская, 7, произошла кровавая драка. Мужчина сделал замечание шумной компании, в ответ на что получил три ножевых ранения.

Как сообщил "Информатор", вызов на линию экстренных служб поступил около полуночи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, под окнами дома сидела компания людей и шумела. Местный житель вышел на улицу и сделал замечание. Во время разговора разразился конфликт, который перерос в драку.

Место кровавого происшествия Информатор

В результате киевлянину нанесли три ножевых ранения – после этого нападавшие скрылись. У мужчины обнаружили резаную рану в области ребер, колотую рану бедра и колотую рану в области лопатки.

Первую помощь пострадавшему оказали патрульные и передали его медикам, которые в срочном порядке госпитализировали мужчину.

Место кровавого происшествия Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в кафе Киева в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.

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