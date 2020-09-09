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СБУ схватила в Киеве одного из руководителей ИГИЛ. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
1,2 т.
Одного из руководителей ИГИЛ задержали в Киеве

Одного из руководителей ИГИЛ задержали в Киеве.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который был заместителем подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула.

Боевик находился в розыске по линии Интерпола, сообщается 9 сентября на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

СБУ задержала одного из руководителей ИГИЛ.

СБУ задержала одного из руководителей ИГИЛ.

По данным спецслужбы, задержанный является выходцем из одной из постсоветских страны и входит в руководит в руководящее звено ИГИЛ.

"В свое время он был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов", – отметили в СБУ.

Один из руководителей ИГИЛ въехал в Украину в 2018 году.

Один из руководителей ИГИЛ въехал в Украину в 2018 году.

В Украину боевик прибыл по поддельным документам в 2018 году и создал в Киевской области преступную группировку, в которой состояли выходцы из стран Центральной Азии. В это же время он продолжал координировать ИГИЛ за рубежом.

Задержанный взят под стражу на 40 суток, начата процедура экстрадиционной проверки.

Также СБУ проверяет его на причастность к подготовке терактов в Украине.

Задержанного разыскивал Интерпол.

Задержанного разыскивал Интерпол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в Киевской области был задержан один из ключевых руководителей ИГИЛ.

СБУ проводила спецоперацию совместно с МВД Грузии и ЦРУ США.

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