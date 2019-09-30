С петлей на шее и без штанов: в Киеве нашли висящий на дереве труп

В понедельник утром, 30 сентября, в Днепровском районе Киева прохожие увидели, что в небольшом лесу на дереве висело тело мертвого мужчины. Труп был с петлей на шее и без штанов.

Его обнаружили около 09:20 на улице Миропольской неподалеку от Киевского университета туризма экономики и права, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Погибший находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях. На нем была надета куртка, но отсутствовали штаны.

В Киеве нашли висящий на дереве труп Информатор

При мужчине не было никаких документов, но на вид ему – около 40 лет. Следователи не увидели на теле следов насилия.

Правоохранители установят причины происшествия, тело доставили в морг для дальнейшей экспертизы.

В понедельник утром, 30 сентября, в Днепровском районе Киева прохожие увидели труп мужчины Информатор

Он висел на дереве в небольшом лесу Информатор

Труп был с петлей на шее и без штанов Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, рядом с железнодорожными путями между станцией метро "Берестейская" и парком "Нивки", в ночь на 30 сентября нашли тело 28-летнего парня. Личность удалось установить сразу – у него был военный билет. Вероятно, юноша упал или спрыгнул с путепровода на проспекте Победы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся