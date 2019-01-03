С одного удара: в элитном ЖК Киева ''собачник'' убил военного

В Печерском районе Киева, на территории ЖК "Французский квартал", мужчина убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову.

По словам очевидцев, конфликт произошел после того, как к молодому человеку, выгуливающего собаку, подъехал на авто другой мужчина. Он вышел из машины, чтобы продолжить диалог, однако получил удар кулаком, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+)

"Пострадавший упал на землю, ему стало плохо. На место произошедшего вызвали медиков. Врачи до последнего пытались реанимировать его, однако мужчина скончался, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков, смерть наступила от удара в голову, а не от падения", — пояснили свидетели.

Как стало известно позднее, погибшим оказался 26-летний военнослужащий Управления государственной охраны.

Место убийства "Информатор"

Нападавший скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, он был одет в спортивный костюм и часто ходил с двумя собаками.

Место происшествия Информатор

Позднее на канале "Киев Оперативный" в Telegram появилось фото вероятного нападавшего. Он вел пса крупной породы, а среди его особых примет — темная борода.

Нападавший Telegram "Киев Оперативный"

ЖК "Французский квартал" Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Киеве психически нездоровый мужчина едва не убил полковника Вооруженных сил Украины в отставке. Спасти ему жизнь удалось дочери, которая буквально оттаскивала неадекватного нападавшего от своего отца.