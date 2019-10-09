Во вторник, 8 октября, в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев") пассажирка рейса из Беларуси, гражданка России, обратилась к украинским пограничникам с просьбой получить статус беженца.

Женщина сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность, написала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Россиянка сказала, что имеет доказательства причастности российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, на котором ранее работала.

Россиянка попросила убежища в Украине из-за преследований

После попыток женщины обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы гражданке России и ее семьи неоднократно угрожали физической расправой. Именно поэтому она сбежала за границу.

Пограничники оказали россиянке разъяснения порядка обращения за защитой.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка Юлия Толопило (позывной "Валькирия"), которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", рассказала, что привело ее в Украину.

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