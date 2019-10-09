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9 октября • обновлено в 18:36
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/ Криминал

Россиянка попросила убежища в Украине из-за преследований

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Во вторник, 8 октября, в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев") пассажирка рейса из Беларуси, гражданка России, обратилась к украинским пограничникам с просьбой получить статус беженца.

Женщина сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность, написала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Россиянка сказала, что имеет доказательства причастности российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, на котором ранее работала.

Россиянка попросила убежища в Украине из-за преследований

Россиянка попросила убежища в Украине из-за преследований

После попыток женщины обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы гражданке России и ее семьи неоднократно угрожали физической расправой. Именно поэтому она сбежала за границу.

Пограничники оказали россиянке разъяснения порядка обращения за защитой.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка Юлия Толопило (позывной "Валькирия"), которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", рассказала, что привело ее в Украину.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
Да, "пан" прЫзендет, ты оХуенный чувак, люди просят у тебя простого, а ты....... ну просто, служил в ВСУ??. , а где ты был, когда тебе приносили повестки в Военкомат, что не наигрался в свой квартал,..... пиздеть легко, а вот принять решение Страшно, так вот, ты ЛИЧНО для меня МУДАК,.... который не достоин звания,, президент,,
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Федоров Федор
Федоров Федор
Я вот не понимаю, почему Лехаимы Подвальные и прочие Соболя не обращаются куда либо за убежищем? Ведь сколько лет их "преследуют, притесняют и угрожают" в Мордоре, а они даже не разу никуда не обращались за убежищем. Может они врут просто и получают деньги за то, чтоб их "преследовали и притесняли"?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Федоров Федор, работа такая у них. Они в США обучались срать
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну наконец то, а то все к нам и к нам.
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