"Родились в рубашках": на Киевщине автобус с десятками пассажиров влетел в грузовик

В среду утром, 6 ноября, на 100-м километре автодороги Киев-Харьков произошло масштабное ДТП с участием автобуса с 32 пассажирами и грузовика. Водитель первого транспортного средства, вероятно, заснул.

Из-за этого безопасная дистанция не была соблюдена, написала пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"32 пассажира, которые родились в рубашках, вероятно, сонный водитель автобуса и, к сожалению, пострадавший водитель грузовика – такие последствия утреннего ДТП на 100-м километре автодороги Киев-Харьков", – говорится в посте.

В среду утром, 6 ноября, на 100-м километре автодороги Киев-Харьков произошло масштабное ДТП Патрульная полиция Киевской области

Так, 62-летний водитель автобуса Temza столкнулся с грузовиком марки Mercedes, наехал на колесоотбойник и вылетел в кювет.

Мужчина за рулем грузовика, сбив отбойник и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Его госпитализировали. 32 пассажира и водитель автобуса не пострадали.

На Киевщине автобус с 32 пассажирами влетел в грузовик Патрульная полиция Киевской области

Водитель автобуса, вероятно, заснул Патрульная полиция Киевской области

В среду утром, 6 ноября, на 100-м километре автодороги Киев-Харьков произошло масштабное ДТП Патрульная полиция Киевской области

На Киевщине автобус с 32 пассажирами влетел в грузовик Патрульная полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября случилось кровавое ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще двое – пострадали. В сети появилось видео момента столкновения двух автомобилей.

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