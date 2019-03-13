Разрезал себе живот: в Киеве в зале суда произошло кровавое ЧП

В Киеве в здании суда во время заседания арестант попытался закончить жизнь самоубийством. Он разрезал себе живот, однако полученная травма серьезной угрозы не составила.

Инцидент произошел в Киево-Святошинском суде, пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники. Арестованным оказался гражданин Молдовы, которого обвиняют в покушении на убийство и разбойном нападении.

"Таким образом он пытался сорвать судебное заседание, где планировалось продолжить ему меру пресечения", – пояснили работники суда.

Мужчину с ранениями госпитализировали, а арест продлили до 11 мая. Также известно, что кроме него фигурантами расследования являлись еще двое подозреваемых.

Киево-Святошинский суд Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 12 марта неизвестные обстреляли здание Голосеевского суда. Огонь велся по стенам и окнам второго и третьего этажей здания с тыльной стороны и был направлен в сторону кабинетов судей.

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