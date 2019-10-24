"Разорвало на части": в Киеве произошло смертельное ДТП. Фото 18+

В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП. Водитель BMW насмерть сбил человека, который переходил дорогу.

Как написал "Информатор", мужчина пересекал Кольцевую на "зебре" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По предварительным данным, водитель авто на скорости наехал на человека и протащил его на сотни метров вперед. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Ему было около 60 лет.

В Киеве произошло смертельное ДТП Facebook/Стражи эспрессо

Удар был настолько сильным, что капот машины смяло, а лобовое стекло разбилось. Водитель BMW получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировала "скорая". Из-за ДТП правоохранители перекрыли две полосы движения.

На странице Dtp.kiev.ua в Facebook отметили, что авария произошла неподалеку авторынка и Жилянского путепровода в условиях тумана.

По версии автора поста, тело мужчины отбросило на 30 метров и "разорвало на части". Пешеходу было порядка 45 лет.

На странице "Стражи эспрессо" в Facebook написали, что мужчина якобы переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

Внимание, фото и видео 18+

В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП Facebook/Стражи эспрессо

Водитель BMW в Киеве насмерть сбил человека Facebook/Стражи эспрессо

Мужчина, который погиб в ДТП, переходил дорогу Facebook/Стражи эспрессо

ДТП в Киеве произошло в условиях тумана Facebook/Dtp.kiev.ua

В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП Информатор

Водитель BMW в Киеве насмерть сбил человека Информатор

Мужчина, который погиб в ДТП, переходил дорогу Информатор

ДТП в Киеве произошло в условиях тумана Информатор

В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП Информатор

Водитель BMW в Киеве насмерть сбил человека Информатор

Мужчина, который погиб в ДТП, переходил дорогу Facebook/Стражи эспрессо

ДТП в Киеве произошло в условиях тумана Facebook/Стражи эспрессо

В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП Facebook/Стражи эспрессо

Водитель BMW в Киеве насмерть сбил человека Facebook/Стражи эспрессо

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в ночь на 18 октября произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Multivan и пешехода. Машина была на российских номерных знаках, которые водитель после аварии снял.

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