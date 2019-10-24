"Разорвало на части": в Киеве произошло смертельное ДТП. Фото 18+

В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП. Водитель BMW насмерть сбил человека, который переходил дорогу.
Как написал "Информатор", мужчина пересекал Кольцевую на "зебре" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
По предварительным данным, водитель авто на скорости наехал на человека и протащил его на сотни метров вперед. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Ему было около 60 лет.
В Киеве произошло смертельное ДТП
Facebook/Стражи эспрессо
Удар был настолько сильным, что капот машины смяло, а лобовое стекло разбилось. Водитель BMW получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировала "скорая". Из-за ДТП правоохранители перекрыли две полосы движения.
На странице Dtp.kiev.ua в Facebook отметили, что авария произошла неподалеку авторынка и Жилянского путепровода в условиях тумана.
По версии автора поста, тело мужчины отбросило на 30 метров и "разорвало на части". Пешеходу было порядка 45 лет.
На странице "Стражи эспрессо" в Facebook написали, что мужчина якобы переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
Внимание, фото и видео 18+
В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП
Facebook/Стражи эспрессо
Водитель BMW в Киеве насмерть сбил человека
Facebook/Стражи эспрессо
Мужчина, который погиб в ДТП, переходил дорогу
Facebook/Стражи эспрессо
ДТП в Киеве произошло в условиях тумана
Facebook/Dtp.kiev.ua
В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП
Информатор
Водитель BMW в Киеве насмерть сбил человека
Информатор
Мужчина, который погиб в ДТП, переходил дорогу
Информатор
ДТП в Киеве произошло в условиях тумана
Информатор
В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП
Информатор
Водитель BMW в Киеве насмерть сбил человека
Информатор
Мужчина, который погиб в ДТП, переходил дорогу
Facebook/Стражи эспрессо
ДТП в Киеве произошло в условиях тумана
Facebook/Стражи эспрессо
В четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП
Facebook/Стражи эспрессо
Водитель BMW в Киеве насмерть сбил человека
Facebook/Стражи эспрессо
Пост в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в ночь на 18 октября произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Multivan и пешехода. Машина была на российских номерных знаках, которые водитель после аварии снял.
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