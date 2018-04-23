Разгром табора ромов в Киеве: скандал получил продолжение

Участники националистической организации "С14" не имели права заставлять ромов покидать табор на Лысой горе в Киеве, а также самовольно уничтожать его.

Об этом в эфире ObozTV заявил председатель правления Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

"По самой простой квалификации есть действия, которые можно квалифицировать как хулиганство, если не больше. В любом случае нельзя оставлять такие действия без реагирования", - считает он.

По словам правозащитника, в данной ситуации речь также идет о дискриминации по этническому признаку.

"Если мне не нравится, например, чье-то поведение, внешний вид, то я не имею права нарушать приватность этого человека и требовать, чтобы он убирался. Здесь прямое нарушение. Кроме того, это еще и по признакам принадлежности к этническому меньшинству, и это может составлять действия с признаками дискриминации", - подчеркнул эксперт.

При этом Павличенко считает, что в случае конфликтных ситуаций всегда нужно обращаться в правоохранительные органы.

"В данном случае этого не было сделано. Они решили подменить собой правоохранительные органы. Хочу обратить внимание, что если это было оправдано во времена, когда не существовало правоохранительных органов на неподконтрольной территории, и представители добробатов арестовывали или лишали свободы представителей противоположного лагеря, сепаратистов, тем не менее полиция сейчас расследует такие дела, поскольку они совершали неправомерные действия хоть и руководствовались военной целесообразностью", - констатировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве активисты "C14" демонтировали и сожгли лагерь ромов, которые в течение длительного времени жили на Лысой горе.

Позже Украинский Хельсинский союз по правам человека осудил действия участников "С14" и призвали полицию расследовать данный факт.