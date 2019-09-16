"Разъело до металла": в Киеве облили кислотой автомобили

В Киеве, рядом со станцией метро Славутич, в ночь на 16 сентября неизвестные облили припаркованные автомобили кислотой.

Очевидцы насчитали около 30 машин, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По их словам, вещество разъело все до металла.

В Киеве облили кислотой автомобили Скриншот

Все автомобили были припаркованы согласно ПДД: ни проходу, ни проезду не мешали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 5 июля в Оболонском районе Киева неизвестные повредили микроавтобус Opel, припаркованный во дворе.

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