Работал в МВД? В Киеве устроили кровавую стрельбу: полиция пошла на перехват

В Киеве в пятницу, 9 августа, неизвестные открыли стрельбу по человеку. Пострадавший получил семь огнестрельных ранений, за его жизнь борются врачи.

Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. Одним из них оказался мужчина, который в прошлом мог иметь отношение к МВД, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

Уточняется, что сообщение об огнестрельном ранении в грудь мужчины в Киево-Святошинском районе поступило на линию "102" около 18:15.

Группы оперативного реагирования и следственно-оперативная срочно выехали на место происшествия.

По полученной информации работники полиции провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и установили автомобиль неизвестных, которые могли быть причастны к совершению преступления.

Киев Оперативный

В 18:50 по Киевской области было введен план "Перехват", через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен работниками полиции в Обуховском районе.

Выяснилось, что злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Ближайшие сутки они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Коростене Житомирской области 32-летний мужчина убил свою 28-летнюю жену, а затем застрелился из охотничьего ружья.

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