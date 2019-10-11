"Пропал телефон и кошелек": в Киеве разоблачили наглую схему воровства таксистов

В Киеве разгорелся скандал вокруг таксиста. Водитель подвез местного жителя до дома и якобы украл у него кошелек и телефон, а позже снял с банковской карты деньги.

Об этом сообщил пострадавший, пост разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Он отметил, что направлялся вместе с товарищем из центра.

Мужчины долго не могли вызвать такси, но все же "словили" авто Daewoo (№5E37352). Водитель был общительным, сначала отвез друга пострадавшего в "Петропавловку", а потом и его – в Софиевскую Борщаговку.

Так, мужчина спросил, может ли он рассчитаться переводом на карту. Но таксист ответил, что у него нет ее, и посоветовал снять деньги в банкомате. Позже водитель, не доехав пару километров до указаного дома, остановился возле АТБ и сказал: "Он банкомат, иди снимай!".

В Киеве раскрыли схему воровства таксистов Киев Оперативный

"Я вышел с авто, а он в след за мной, аля покурить. Я даже не предал значения, что он возле меня ошивается, думал, что просто переживает, чтобы я не убежал (как оказалось потом, он подсмотрел пин)", – отметил пострадавший.

Мужчина снял деньги и рассчитался за поездку, но, когда авто подъехало к дому пострадавшего, таксист вышел покурить и поговорить с пассажиром.

На улице водитель постоянно пытался подойти к нему, хотел показать какой-то прием. Мужчина оттолкнул его, а тот сделал вид, что шутит. После этого таксист сел в авто и скрылся.

"Проверив карманы, я не обнаружил кошелька и телефона. Потом стало понятно, зачем он хотел прием показать… Через 14 минут после того, как тот уехал, начали приходить СМС из банка о том, что в районе Политеха с моей карты снимают деньги", – написал мужчина.

Он отметил, что на камерах охраны ЖК видно, что, как только водитель подъезжал к дому, он выключил фары. Уезжал тоже без света.

"Я практически сразу заблокировал карты. После того, как сказал охране вызвать полицию и поднялся домой. Но на четыре минуты опоздал. И таксист успел снять не малую сумму (для меня)", – подытожил пострадавший.

Пользователи начали активно комментировать пост в сети. Одни начали подшучивать, а другие – писать, что история выдуманная.

"Показал прием!", "Хороший прием. Благодарю за рассказ", "Прием он все-таки тебе показал", "А если он вытащил кошелек вместе с телефоном, куда же автор начал принимать СМС от банка через 14 минут?", "Хорошая сказка", "На сказку похоже…Или не так все было", – отметили они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разгорелся громкий скандал вокруг службы такси Uber. Водителя автомобиля обвинили в том, что он потратил деньги клиента-иностранца, которые тот забыл в салоне. Позже в столице местная жительница пожаловалась, что якобы забыла в такси Uber ценные арендованные вещи, но служба не смогла ничем помочь, а через некое время водитель сообщил, что ничего не нашел.

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