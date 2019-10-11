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11 октября • обновлено в 17:14
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/ Криминал

"Бросались, разбили лицо": в Киеве под посольством Турции произошли потасовки

2.6т Читать материал на украинском

В Киеве во время митинга под посольством Турции произошла потасовка. Группа людей протестовала из-за проведения военной операции, которая развернулась в Сирии.

Во время акции к одной из активисток подбежал неизвестный, вырвал у нее плакат и нанес девушке незначительные травмы, сообщила полиция Киева в Facebook.

Другая участница митинга, София Лапина, заявила, что к нападению якобы могут быть причастны работники посольства. Как уточнили в "Интерфакс-Украина", по ее словам, агрессоры вышли с территории дипломатического учреждения.

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"У посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо", – сообщила Лапина.

Как пишет "Украинская правда", турецкие дипломаты им сообщили, что нападавшими были граждане Турции, которые в этот день посещали дипломатическое учреждение. Они не являются сотрудниками посольства.

"Демонстранты развернули транспаранты, часть из которых имела грязную ругань, и физически блокировали доступ к зданию. Из-за этой провокационной демонстрации произошли короткие ссоры между митингующими и нашими гражданами, которые обращались в посольство", – ответили дипломаты.

Пострадавшая

Пострадавшая

Украинская правда

Посольство Турции

Посольство Турции

Google

Как писал OBOZREVATEL, 9 октября Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии. Сирия назвала это нарушением международного права и своего суверенитета и пообещала не оставить без ответа.

10 октября в ответ на военную операцию "Источник мира" Сирия обстреляла города в Турции, в результате чего погибли 6 мирных жителей и еще около 70 были ранены.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Украина Киев
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Путинпрекрати
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70rus xxx
70rus xxx
Надо признать,военную операцию назвать "Источник мира",как то не совсем удачно.
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70rus xxx
70rus xxx
Молодчаги турки,сопли не жуют.Да,а митинг был согласован с мэрией?
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2 из 3 ответов | показать все
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Nemo Александр, правильно . Бить нельзя , это не по-украински . Плеснуть в лицо кислотой или сжечь заживо- это да , по-украински
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hunt andres
hunt andres
Nemo Александр, на ваших майданах и не такое происходит)))
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