"Бросались, разбили лицо": в Киеве под посольством Турции произошли потасовки

В Киеве во время митинга под посольством Турции произошла потасовка. Группа людей протестовала из-за проведения военной операции, которая развернулась в Сирии.

Во время акции к одной из активисток подбежал неизвестный, вырвал у нее плакат и нанес девушке незначительные травмы, сообщила полиция Киева в Facebook.

Другая участница митинга, София Лапина, заявила, что к нападению якобы могут быть причастны работники посольства. Как уточнили в "Интерфакс-Украина", по ее словам, агрессоры вышли с территории дипломатического учреждения.

"У посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо", – сообщила Лапина.

Как пишет "Украинская правда", турецкие дипломаты им сообщили, что нападавшими были граждане Турции, которые в этот день посещали дипломатическое учреждение. Они не являются сотрудниками посольства.

"Демонстранты развернули транспаранты, часть из которых имела грязную ругань, и физически блокировали доступ к зданию. Из-за этой провокационной демонстрации произошли короткие ссоры между митингующими и нашими гражданами, которые обращались в посольство", – ответили дипломаты.

Пострадавшая Украинская правда

Посольство Турции Google

Как писал OBOZREVATEL, 9 октября Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии. Сирия назвала это нарушением международного права и своего суверенитета и пообещала не оставить без ответа.

10 октября в ответ на военную операцию "Источник мира" Сирия обстреляла города в Турции, в результате чего погибли 6 мирных жителей и еще около 70 были ранены.

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