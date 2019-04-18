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/Криминал

Пьяная мать спала: в Киеве из окна многоэтажки выпал 3-летний ребенок

1.6тЧитать материал на украинском

В Киеве с 6 этажа жилого дома выпала трехлетняя девочка. Ребенок выжил, но получил сильные травмы.

ЧП произошло в Святошинском районе, на ул. Чернобыльской. Девочка сорвалась с подоконника балкона, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По предварительным данным, многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спала. В это время девочка вылезла на подоконник и сорвалась. Она упала на придомовые насаждения, благодаря чему выжила", – уточнили правоохранители.

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Также известно, что после падения малышки ее 4-летняя сестра пыталась вылезти на балкон. К счастью, ее заметили люди и начали кричать, из-за чего ребенок испугался и вернулся в комнату.

В Киеве ребенок выпал из окна

В Киеве ребенок выпал из окна

Полиция Киева

В полиции призвали всех родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах. Относительно матери пострадавшей открыто уголовное производство.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве неподалеку метро "Нивки" подросток выбросился с 6 этажа жилой многоэтажки. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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