Пьяная мать спала: в Киеве из окна многоэтажки выпал 3-летний ребенок

В Киеве с 6 этажа жилого дома выпала трехлетняя девочка. Ребенок выжил, но получил сильные травмы.

ЧП произошло в Святошинском районе, на ул. Чернобыльской. Девочка сорвалась с подоконника балкона, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По предварительным данным, многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спала. В это время девочка вылезла на подоконник и сорвалась. Она упала на придомовые насаждения, благодаря чему выжила", – уточнили правоохранители.

Также известно, что после падения малышки ее 4-летняя сестра пыталась вылезти на балкон. К счастью, ее заметили люди и начали кричать, из-за чего ребенок испугался и вернулся в комнату.

В Киеве ребенок выпал из окна Полиция Киева

В полиции призвали всех родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах. Относительно матери пострадавшей открыто уголовное производство.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве неподалеку метро "Нивки" подросток выбросился с 6 этажа жилой многоэтажки. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

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