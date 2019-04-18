Пьяная мать спала: в Киеве из окна многоэтажки выпал 3-летний ребенок

В Киеве с 6 этажа жилого дома выпала трехлетняя девочка. Ребенок выжил, но получил сильные травмы.
ЧП произошло в Святошинском районе, на ул. Чернобыльской. Девочка сорвалась с подоконника балкона, сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"По предварительным данным, многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спала. В это время девочка вылезла на подоконник и сорвалась. Она упала на придомовые насаждения, благодаря чему выжила", – уточнили правоохранители.
Также известно, что после падения малышки ее 4-летняя сестра пыталась вылезти на балкон. К счастью, ее заметили люди и начали кричать, из-за чего ребенок испугался и вернулся в комнату.
В Киеве ребенок выпал из окна
Полиция Киева
В полиции призвали всех родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах. Относительно матери пострадавшей открыто уголовное производство.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве неподалеку метро "Нивки" подросток выбросился с 6 этажа жилой многоэтажки. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.