Детей увезли в больницу: в школе Киева произошел скандал с психотропами

В Киеве во время занятий две школьницы употребляли психотропные вещества.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, ЧП произошло в одной из школ Соломенского района.

"Отравление получили две девушки в возрасте 16 лет: Юля П. и Катя Г. Первую помощь им оказали около 12:00 в школьном медпункте, после чего отвезли в отделение токсикологии детской специализированной больницы "Охматдет", – рассказал инсайдер.

Наши журналисты позвонили в школу, однако в общаться с прессой в учебном заведении наотрез отказались.

ЧП в школе

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из школ Киева одна из учениц сильно разбила голову, однако никто не удосужился вызвать ей "скорую", пока в учебное заведение не приехали родители.

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