Прострелил живот и руку: появились новые подробности нападения на предпринимательницу в Киеве

Во вторник, 20 августа, в Голосеевском районе Киева неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимательницу. Женщина стояла у кафе, услышала хлопок и увидела, как с правой руки потекла кровь. Впоследствии она обнаружила и "отверстие" в своем животе.

Как написала пресс-служба полиции Киева, к правоохранителям обратился муж пострадавшей и сообщил, что его жена получила ранения в руку.

Она рассказала, что около 19:00 стояла рядом с кофейней. Вдруг женщина услышала хлопок и почувствовала боль в правой руке, из которой начала течь кровь. Киевлянка побежала домой, откуда вызвали полицию и врачей.

В Киеве стреляли в предпринимательницу

Пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медпомощь. В тот же вечер она поехала домой.

Однако, когда утром полицейские позвонили предпринимательнице, выяснилось, что она снова попала в больницу. По словам мужа, дома киевлянка заметила "небольшое отверстие в животе".

Рентгенологическое исследование показало, что у потерпевшей в животе находился посторонний предмет. Женщину срочно прооперировали. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертизу.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. За указанное преступление предусмотрено наказание – до 15-ти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев 20 августа неизвестный несколько раз выстрелил в женщину. Пострадавшая является предпринимательницей. У нее обнаружили огнестрельные ранения брюшной полости и кисти руки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся